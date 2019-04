Festival des Australes : la jeunesse en quête d’un retour vers l’archipel

À côté des mamas, gardiennes de la transmission du savoir-faire artisanal, la jeune génération est aussi présente derrière les stands de paniers tressés de Rimatara. Le mode de vie simple de cette petite île séduit.Fier de son archipel, Motiha Hatitio souhaite retourner sur son île avec sa compagne pour poursuivre sa carrière de policier : "On aime être avec nos metua, les personnes âgées, pour justement avoir ce savoir-vivre. C'est la façon de vivre à Rimatara qui me manque vraiment. Notre façon de parler, notre nourriture etc. Il n'y a pas tout ça ici".