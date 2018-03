Fermeture de plages à Los Angeles après une fuite d'eaux usées

AFP

La fuite a commencé lundi après-midi et semblait réparée lundi soir, mais la canalisation a rompu de nouveau mardi, conduisant les eaux usées jusque dans la rivière de Los Angeles, qui se jette dans le Pacifique.La fuite a pu enfin être stoppée mardi après-midi, a indiqué Tonya Durrell, porte-parole du département des travaux de la ville de Los Angeles.Toutes les plages de la ville de Long Beach et une portion de Seal Beach ont été fermées pendant que les eaux étaient analysées.Nager dans l'océan à ces endroits est interdit jusqu'à au moins jeudi, a précisé à l'AFP Nelson Kerr, du département de la santé de Long Beach.Long Beach abrite un des ports les plus fréquentés des Etats-Unis après celui de Los Angeles."C'est la fuite la plus importante de l'histoire récente", a affirmé M. Kerr, expliquant que la canalisation avait sans doute rompu à l'occasion de travaux dans le quartier.La fuite est "liée à une canalisation ancienne datant des années 1920" qu'on "avait prévu de réparer", a expliqué Mme Durrell.Plusieurs habitants du quartier où s'est produite la fuite ont vu de l'eau sale surgir de leurs canalisations accompagnée d'une odeur nauséabonde.