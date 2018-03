Fenua insoumis dévoile les grands axes de son programme

Rédaction web avec Davidson Bennett

Après plusieurs semaines de discrétion, Fenua insoumis sort de l’ombre. En début de semaine, le mouvement a lancé un appel à candidatures pour constituer sa liste . A un peu plus de deux mois des élections territoriales, le président Jean-Marie Bruneau dévoile les grandes lignes de son programme constitué de 108 points.Fenua insoumis défend les valeurs qui sont celles de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon en métropole. Les grands thèmes abordés sont : la redistribution des richesses, l’accès à la santé et à la culture pour tous, une égalité fiscale, la protection de l’environnement… Jean-Marie Bruneau précise :« La différence, c’est que nous essayons de faire participer la base. Nous avons mis en place un programme et nous demandons aux personnes de voter pour 10 points de ce programme […] »Autre cheval de bataille du mouvement : la lutte contre la corruption. Fenua insoumis souhaite bousculer l’ordre en place et permettre une refonte totale de la classe politique polynésienne.Pour arriver à se faire entendre, Fenua insoumis devra rassembler. Les listes doivent être déposées au plus tard le 23 mars. Le mouvement entend présenter aux médias ses candidats dans un mois.