Cette semaine, retrouvez Manarii Maruhi pour une heure de musique, et de bonheur avec la Rahiti Ecole Ukulele et guitare. Les élèves de l'école reprendront des classiques de la chanson polynésienne. En plus de leurs prestations live, découvrez les dédicaces de la semaine et la musique web locale. Commencez le week-end en musique et dans la bonne humeur sur TNTV.