Cette semaine, retrouvez Manarii avec le du groupe Heirani, Vanina et les Mum's . En plus de leurs prestations live, découvrez les dédicaces de la semaine et la musique web locale. Commencez le week-end en musique et dans la bonne humeur sur TNTV.



Fenua Vibes, c'est une heure de musique, une heure de bonheur !