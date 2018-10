Fenua Vibes avec Family Love

Manarii Maruhi vous présente le groupe de la semaine : Family Love . Sur la scène, les artistes reprendront des chansons connues du répertoire polynésien, certaines douces, d'autres plus entraînantes. Pour vous mettre dans l'ambiance du week-end. En plus des prestations live du groupe, découvrez les dédicaces de la semaine et la musique web locale.



Fenua Vibes, c'est une heure de musique, une heure de bonheur !