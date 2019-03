Fenua Kids Talent Show : le palmarès

Des chants, des danses, de la magie, de la gymnastique... Une quinzaine d'enfants étaient présents hier soir au Tahiti Pearl Beach Resort afin de faire le show et montrer l'étendue de leur talent, lors de la première édition du Fenua Kids Talent Show, en marge du salon de la femme et de l'enfant Le concours était ouvert aux enfants de 6 à 12 ans qui avaient jusqu'au 28 février pour participer et envoyer une vidéo montrant leur talent, avant de monter sur scène et de faire le show.