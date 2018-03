Fenua Insoumis appelle à voter blanc

Dans un communiqué adressé lundi soir aux rédactions Fenua Insoumis explique qu'il n'a pas réussi à réunir les

réuni les 73 candidatures nécessaires à la constitution d'une liste pour les territoriales. Le parti dénonce "des règles de scrutin,

injustes et antidémocratiques (...) imposées par la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018, et qui favorisent, dans les faits, le parti présidentiel et les deux autres partis dominants, au pouvoir en Polynésie Française depuis trop longtemps".



Fenua Insoumis explique ensuite qu'il n'a pas voulu faire de "compromis pourri, politique ou électoral" et a rejeté "toute forme d'alliance"



Le communiqué se termine avec cette consigne: "Fenua Insoumis appelle donc tous les citoyens, courageux et

incorruptibles du Fenua, à exprimer leur ras-le-bol en votant blanc".