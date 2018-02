Fenua Foot : zoom sur le match Aorai Punaruu

Crédit photo : Fenua Foot

Ce dimanche, retrouvez un résumé complet du quart de finale de la Coupe Tahiti Nui opposant Papenoo au club de Mahina ! Le Festival Just play continue son bonhomme de chemin ! Zoom sur cette après midi, avec en guest star, plus de 100 enfants qui ont répondu présents au rendez-vous. Enfin, nous laisserons place à la Ligue 1 Vini et le match en retard entre Aorai / Punaruu ! Le club de Punaauia avait absolument besoin d'une victoire si il comptait rester dans l'élite la saison prochaine! Y sont t-ils parvenus ? La réponse ce dimanche dans "Fenua Foot"

Présenté par Mathieu Fontaine