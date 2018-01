Fenua Foot : un ancien joueur professionnel signe à Dragon

Crédit photo : TNTV



Découvrez les premiers pas de Reynald Lemaitre dans l'AS Dragon. Ancien Guingampais, le joueur a plus de 300 matchs en professionnel à son compte. Ami de Marama Vahirua, il vient renforcer l'équipe avant leur grand début en OFC Champions League.

On parlera aussi de la Coupe Tahiti Nui avec le quart de finale qui a opposé l'Olympic Mahina à Dragon. Sur la pelouse, es deux frères Tetauira étaient adversaires.

Enfin place à la Ligue 1 Vini avec la 15ème journée. Retour en images sur le match entre la sélection U19 tahitienne et le Taiarapu Football Club.



Présenté par Mathieu Fontaine