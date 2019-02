Fenua Foot : tour d'horizon du football tahitien

Crédit photo : OFC



Cette semaine dans Fenua Foot revivez le match des mal classés de ligue 1 Vini entre le Taiarapu Football club et Jt.

Nous ferons ensuite un tour vallée de Titioro pour une rencontre pour le moins particulière lors de la 7ème journée du Top Nike ! D’un coté les AITO ARII (Selection Futsal Senior), de l’autre les AITO TAMA (Sélection Futsal U20), Les grands face aux petits !



Enfin un mot sur nos deux représentants polynésiens en Champions League !

Cette semaine l’As Central sport et Tefana ont quitté le Fenua pour la plus prestigieuse des compétitions Océaniennes !

Retour dans Fenua Foot sur leur début avec en ligne de mire le premier match de Tefana face aux papoux de Lae City dwellers !



A Dimanche dans Fenua Foot !

Présenté par Mathieu Fontaine