Fenua Foot spécial OFC Champions League

photo : AS DragonCrédit : Massimo Colombini / OFC Ce dimanche, retrouvez un résumé complet du parcours de Dragon en OFC Champions League ! 3 matchs au cours desquels les protégés d'Asen Timiona ont tout donné pour décrocher leur précieux sésame. Découvrez en bonus, les plus beaux moments de cette compétition avec notamment tous les buts inscrits dans ce groupe B. Enfin nous laisserons place à la Ligue 1 Vini et le match en retard entre Aorai et Punaruu ! Le club de Punaauia avait absolument besoin d'une victoire si il comptais rester dans l'élite la saison prochaine! Y sont t-ils parvenus ? La réponse ce dimanche dans votre magazine.

Présenté par Mathieu Fontaine