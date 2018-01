Fenua Foot : le choc Venus / Dragon

Crédit photo : Fenua Foot



En Ligue 1, on jouait déjà la 14 ème journée de championnat. Revivez le choc entre les 2 représentants polynésiens en OFC Champions League, Venus et Dragon. En Ligue 2, le leader Mahina se déplaçait chez son voisin et actuel 3e du championnat l'AS Papenoo. Retour sur cette rencontre où chacune des 2 équipes jouaient déjà très gros dans la course à la montée ! Enfin cette semaine au centre technique de la fédération, une dizaine de jeunes handicapés a participé au challenge football organisé par l'USSP ! Une rencontre aussi humaine que sportive, retour sur cette après-midi pleine d'harmonie



Présenté par Mathieu Fontaine