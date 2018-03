Fenua Foot : l'affiche Central Sport/As Venus

Crédit photo : Fenua Foot



Nous partons pour le centre technique de la Fédération Tahitienne de Football. Fin Février, une vingtaine d’éducateurs de Tahiti et de Moorea se sont formés à la préparation athlétique ! Retour sur cette formation primordiale pour l’avenir du football polynésien ! Zoom sur la 16ème journée de la Ligue 2 avec la rencontre AS JT /AS Arue. Un match décisif dans la course à la montée, qui opposa le 1er au 3ème. Et pour terminer, résumé du choc de la 17ème journée de Ligue 1 Vini : Central Sport/As Venus. Les joueurs de Mahina ont-il réagi après leur rencontre complètement folle du week-end dernier ? Réponse dans Fenua Foot.





Présenté par Mathieu Fontaine