Fenua Foot du 28 octobre

Crédit photo : FTF



Cette semaine Fenua Foot vous propose une immersion totale au sein du club de Dragon avant leur match face au leader Venus.

Toujours en ligue 1 retrouvez le résumé de l'affiche du weekend entre Tefana et Pirae.

Nous ferons ensuite un détour du coté du Football Féminin.

A quelques jours de leur départ pour la Nation's Cup, point complet sur la sélection Nationale des Vahine Ura.



Enfin nous laisserons place au Beach soccer et aux Tiki Toa. Début Novembre les vices champions du monde quitteront eux aussi Tahiti pour se mesurer aux plus grandes nations mondiales. Retour sur leur préparation avant leur participation à l'un des tournois les plus réputés sur le sable.



Présenté par Mathieu Fontaine