Fenua Foot avec les U15, en route pour la Calédonie

Plus que deux journées avant la trêve hivernal. En Ligue 1 Vini, 4 équipes sont au coude à coude en tête du championnat! Nous avons suivi pour vous le leader centralien en déplacement sur le synthétique de Puurai!



Championnat U15 : les Tamahine Ura jouaient le week-end dernier leur dernier match de la saison face aux jeunes U15 de Arue. Point complet sur la préparation des jeunes filles avant les prochaines qualifs Coupe du Monde prévue dans quelques mois!



Le championnat Top Nike a rendu son verdict dimanche dernier dans la salle à Titioro. On connaît enfin les vainqueurs de la compétition. Retour en images sur la dernière journée.



Dans le cadre de leur préparation et pour le première fois, les jeunes de la sélection U15 ont plié bagages, jeudi matin destination la Calédonie. Détour sur les ambitions de la sélection.



Présenté par Mathieu Fontaine