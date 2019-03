Fenua Foot : Beach soccer, Champion's league et Ligue 1

Crédit photo : FTF



Cette semaine détour du côté du Vanuatu et de sa capitale Port Villa.

A 3 mois du tournoi qualificatifs océaniens à la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer,

Vous découvrirez comment la sélection vanuataise se prépare avant d’affronter les meilleurs joueurs sur sable du Pacifique.

L'objectif des joueurs est d'ailleurs de battre les Tiki Toa. chez eux à Tahiti



Après Tefana et Central, les clubs participants à l’Ofc champions league nous ont une nouvelle fois offert ce qu’il se fait de mieux en matière de Football. Zoom sur le tenant du titre Team Wellington plus que jamais décidé à conserver le trophée.



Enfin après leur succès du week-end dernier sur Central sport, vendredi soir le leader du championnat avait rendez-vous avec un autre gros morceau de Ligue 1 Vini, l’As Tiare Tahiti.Les protégés de Samuel Garcia s’en sont-ils aussi bien tirés face aux joueurs de l’île sœur ?



La réponse ce dimanche dans Fenua Foot.

Présenté par Mathieu Fontaine