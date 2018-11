Fenua Access : votre programme du 5 au 8 novembre

Votre émission de proximité sur TNTV c’est Fenua Access ! Reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges à l’heure du fameux « access prime time » pour être au fait de tout ce qui se passe au Fenua, au Pays ...

« Access » fait aussi référence outre son créneau horaire de diffusion, à l’accès à la connaissance, au partage de l’information tous azimuts.



Votre programme de la semaine:



Lundi 5:

- Taure'a Move (invités Taoahere Maono, directeur de l'UPJ et Wilfred Tavaearii, Maire de Taiarapu Ouest)

- Tatoo Convention (invités Estelle Anania, Miss Ink Girl France - Thierry Pirato, président association Polynetia Tatau)



Mardi 6:

- Concert Tore'a (invitée Vaitiare Tuhoe, chanteuse du groupe MANA VIBS)

- Journée d'Expression Chinoise (invité, Leopold My Si Yan, Chargé de mission Relation internationale)



Mercredi 7:

- Forum des métiers de l'aéronautique (invité Raitini Rey, vice président de l'association Terai Maohi)

- Pool Party avec Bon Entendeur (invités Bon Entendeur)

- Armistice (invité Jean-Christophe Shigetomi, Historien et écrivain)



Jeudi 8:

- Feria Carrefour (invitée Françoise Aubry, présidente de l'association Tefana)

- La Main de Leila (théâtre)

- Documentaire "Apopo"