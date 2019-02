Fenua Access : votre programme du 4 au 7 février

Votre émission de proximité sur TNTV c’est Fenua Access ! Reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges à l’heure du fameux « access prime time » pour être au fait de tout ce qui se passe au Fenua, au Pays ...

« Access » fait aussi référence outre son créneau horaire de diffusion, à l’accès à la connaissance, au partage de l’information tous azimuts.



Votre programme de la semaine:



Lundi 4:

- Feng Shui avec Sophie Druart

- Tai Chi avec Christelle Barthélemie

- World of Feng Shui avec Gabriel Low



Mardi 5:

- Jour de l'an Chinois avec Charles Beaumont

- Séjour culturel en Chine avec Hinano Guerin

- Festivités du jour de l'an Chinois



Mercredi 6:

- Urban Care

- Tere Farerei avec Mata IHORAI

- Ass Tahiti Nui Arena



Jeudi 7:

- Salon du tourisme

- Logistique du Salon du tourisme

- Nicole Bouteau (Ministre du tourisme)