Fenua Access : votre programme du 22 au 25 octobre

Votre émission de proximité sur TNTV c’est Fenua Access ! Reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges à l’heure du fameux « access prime time » pour être au fait de tout ce qui se passe au Fenua, au Pays ...

« Access » fait aussi référence outre son créneau horaire de diffusion, à l’accès à la connaissance, au partage de l’information tous azimuts.



Votre programme de la semaine:



lundi 22 :

- Heiva Tarava Rau

- ADIE (micro-crédit)

- Festival des Danses Latines



Mardi 23 :

- M Pol'Art (spectacle de pole dance)

- Digital Festival Tahiti

- Salon d'Artisanat des Australes



Mercredi 24 :

- Te Anuanua Art

- Florent Atem

- Kevin Besson (ruches connectées)



Jeudi 25 :

- Expo "Once Upon a time"

- Stage de Magie

- Guilde des Aventuriers

- Hawaiki Nui Va'a