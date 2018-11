Fenua Access : votre programme du 19 au 22 novembre

Votre émission de proximité sur TNTV c’est Fenua Access ! Reflet de la vie culturelle et associative polynésienne dans un cadre moderne, avec des reportages de terrain plein de bienveillance et de malice, les téléspectateurs seront aux premières loges à l’heure du fameux « access prime time » pour être au fait de tout ce qui se passe au Fenua, au Pays ...

« Access » fait aussi référence outre son créneau horaire de diffusion, à l’accès à la connaissance, au partage de l’information tous azimuts.



Votre programme de la semaine:



Lundi 19:

- 'Ori Tahiti Nui Competitions

- Nation Music Festival

- Les 100 voix du Mana



Mardi 20:

- Campagne 'ETE

- Fight like a girl

- Festival Opunohu



Mercredi 21:

- 6ème Salon des Tuamotu-Gambier

- Noël pour Tous

- Naâman en concert



Jeudi 22:

- Sylvio Cicero

- Papara Noera

- Beach Tennis Contest