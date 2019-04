Faut-il se méfier de la vaccination ?

Rédaction web avec Sophie Guébel et Brandy Tevero

"À cause de cette méfiance et des messages diffusés sur les réseaux sociaux, dans le même temps, certains virus regagnent du terrain. Exemple avec la rougeole. Le nombre de cas à augmenté de 80% dans le monde en 2018 d’où l’inquiétude de l’OMS. Chez nous, c’est la grippe qui sévit avec plus de 500 cas recensés au mois de mars et 80 hospitalisations alors qu’un vaccin contre la grippe existe depuis de nombreuses années.""Oui, car elle a permis et permet encore de sauver des milliers de personnes dans le monde. Se faire vacciner, c’est se protéger soi-même, mais c'est également protéger les autres. Il faut savoir que chaque année, 3 millions de vies sont sauvées grâce à la vaccination selon l’UNICEF."