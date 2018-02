Fariira'a Manihini : en piste pour la Ronde Tahitienne

Photo : Benoît Rivals

Crédit : Exotics Gardens



Ce dimanche, il sera question de cyclotourisme avec Mehiata Riaria. La Ronde Tahitienne rassemble chaque année de plus en plus de participants. Plus qu’une compétition de sport, l’événement est devenu au fil des années un outil de promotion touristique pour la destination Polynésie. De nombreux moyens ont été mis en œuvre pour que la course attire des sportifs mais aussi des médias. Benoît Rivals, organisateur revient en détails sur la course.





Magazine présenté par Mehiata Riaria

