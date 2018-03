Fariira'a Manihini au marché de Papeete

Crédit Photo: Exotics Gardens



Pour ce 20e épisode, « Fariira’a Manihini » vous emmène faire la rencontre de Samuel Folituu, le créateur de Moorea Maori Tours. Après avoir travaillé 15 ans dans l’hôtellerie, Samuel s’est mis à son compte. Aujourd’hui, il propose aux touristes de partager son quotidien le temps d’une « journée polynésienne » : visite du fa’a’apu, initiation à la pêche et préparation du repas sont au programme. Ensuite direction le marché de Papeete, «Mapuru a Paraïta » qui demeure le pôle d’attraction de la ville et un lieu de vie haut en couleurs et riches en émotions. Dimanche 1er avril à 19h10, l’authenticité sera le mot clé de votre émission « Fariira’a manihini ».



Magazine présenté par Mehiata Riaria

En français