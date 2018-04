Fare : trouver son logement via son smartphone

Rédaction web avec Sophie Guébel et Brandy Tevero

Choisir la maison de ses rêves via une application mobile... Le concept existe en Polynésie. Mis en service le 10 janvier dernier, Fare propose de trouver un bien immobilier à louer ou à acheter mais aussi de mettre en vente ou en location le vôtre. Guillaume Proia, coconcepteur de l’application explique :« Dès que vous avez téléchargé Fare, vous pouvez créer votre compte et mettre vos préférences… Fare va pouvoir vous faire des suggestions. »Des suggestions que vous allez pouvoir trier selon vos préférences. Les concepteurs de « Fare » se sont inspirés de la célèbre plateforme Tinder.Fare a nécessité six mois de travail. Depuis son lancement, l’application marche bien puisqu’elle a déjà été téléchargé plus d’un millier de fois :Unique, simple et pratique, l’application Fare recueille toutes les offres immobilières du moment. Entièrement gratuite, elle est consultable en ligne sur votre smartphone ou votre tablette.