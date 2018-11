Faa’a met en place deux bornes à textile

Rédaction web, avec communiqué

La commune de Faa’a dispose aujourd’hui de deux bornes à textile. L’une est située à la mairie et l’autre au centre Solidaire de Puurai. Chacun peut y déposer, dans un sac fermé :- du linge de maison, en bon état, propre et sec ;- des vêtements (homme, femme, enfant) usagés ou non, propres et secs ;- des chaussures en état d'être réutilisées, attachées par paire ;- de la maroquinerie en état d'être réutilisée.Sont exclus les matelas, sommiers, moquettes et toiles cirées ainsi que les chiffons usagés.Cette démarche répond aux objectifs fixés par la commune, celui de l’apport volontaire en séparant les textiles réutilisables des ordures ménagères et diminuer le volume des déchets à collecter.