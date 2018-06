Faa’a : la CTC recommande la fermeture de la décharge

1 : Améliorer la qualité des prévisions budgétaires de la section d’investissement.

2 : Mettre en place un contrôle de gestion.

3 : Formaliser un plan pluriannuel d’investissement, chiffré et actualisé après chaque débat d’orientation budgétaire pour permettre la mise en œuvre des projets de la collectivité au regard de ses ressources financières prévisionnelles, tant pour le budget principal et que pour les trois budgets annexes.

4 : Réaliser et présenter au conseil municipal, au premier trimestre de chaque exercice, le bilan social annuel afin que les élus puissent disposer des informations stratégiques lors du vote du budget.

Afin d’améliorer la qualité des services publics environnementaux en direction des usagers, la Chambre invite la commune à mettre en œuvre simultanément les recommandations 5 à 9 :

5 : Réaliser des travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable, afin de tendre vers un rendement de 80%, et économiser ainsi, en cinq ans, 174 MF CFP de dépenses d’exploitation résultant des fuites sur le réseau.

6 : Construire un dispositif d’assainissement collectif public sur la commune, contrôler l’efficacité des dispositifs d’assainissement individuels et mutualiser les moyens avec les communes voisines pour quelques secteurs limitrophes.

7 : Fermer la décharge actuelle et requalifier son site afin de prévenir les pollutions.

8 : Mutualiser la compétence traitement des déchets.

9 : Assurer l’équilibre des budgets annexes de l’eau, des déchets et de l’assainissement par une tarification adaptée.