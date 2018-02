Fa'a Hotu : zoom sur l'élevage de crevette bleue

ONESIA Pacific Storytellers

Produire local et sain au Fenua c'est possible. Preuve en images avec "Fa'a Hotu", une série de 10 documentaires réalisée par ONESIA Pacific Storytellers, en partenariat avec le ministère du Développement des ressources primaires, diffusé sur TNTV, le mercredi à 19h25, une fois toutes les deux semaines.

D'une durée de 6 minutes, chaque mini-magazine relate le quotidien de 3 personnages, des hommes et des femmes qui travaillent dans un secteur d'activité : le maraîchage, la pêche hauturière, le vivrier ou encore le miel. Ils ont en commun la passion du métier et l'envie de proposer le meilleur produit conçu au Fenua.

3 métiers, 3 portraits, 3 histoires... des métiers de passion.

Crédit photo :