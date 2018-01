Fa'a Hotu : votre nouveau rendez-vous 100% Bio 100% Fenua

Les terres sont fertiles en Polynésie et constituent un véritable don pour nos agriculteurs. En effet, la production locale de produits maraîchers évolue (choux, salade, courgette, tomate,aubergine …) et devient plus qualitative. Les méthodes utilisées dites raisonnées ou biologiques se développent au sein des petites et des grandes exploitations. Le Pays soutient et accompagne les initiatives grâce à la labellisation Bio Fetia, qui garantit des légumes récoltés naturellement et sans pesticide. Françoise, Michel, et Moetini s’évertuent à fournir une production locale et saine pour les consommateurs. Comme eux devenir agriculteur, c’est possible, créer sa propre activité, pour soi et pour les autres.