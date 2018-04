Fa'a Hotu : les produits vivriers

La production vivrière est la base de la production agricole en Polynésie. Longtemps réservés à l’auto-consommation domestique, les fruits et légumes vivriers (banane, mangue, taro, patate douce…) sont désormais cultivés sur des exploitations plus grandes et plus structurées. Christopher a démarré son activité depuis peu mais sa motivation et son envie de développer son fa’a’apu permettent de diversifier sa production, voire à terme d’être certifié Bio. Eugénie et Rautea ont plus d’expérience. Elles ont fait le pari de faire découvrir les produits vivriers aux plus jeunes par des ateliers pédagogiques et en fournissant les cantines scolaires. Une éducation au goût qui permet de privilégier de nouvelles habitudes alimentaires plus saines. Découvrez trois nouveau portraits, trois nouvelles histoires dans votre série documentaire, Fa’ahotu.