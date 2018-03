Fa'a Hotu : la pêche hauturière

John le capitaine et les cinq autres pêcheurs, dont Albert, le mécano sont tous à l’œuvre. Après 2 jours de navigation, la meilleure zone de pêche a été localisée. A l’aube, les 5 marins pêcheurs s’activent pour dérouler les lignes équipées d’hameçons et d’appâts à base de sardines : la technique de la longline est très sélective, et au bout de la chaîne, elle permet un produit de qualité. Un travail minutieux effectué par les pêcheurs, soucieux de préserver la ressource. Pour Georges, armateur et fondateur de Ocean Products, le savoir-faire polynésien est reconnu dans le monde et ce secteur, en plein développement, constitue un potentiel important d’emplois sur le Territoire.