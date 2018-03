Fa'a Hotu : la filière du miel

Roniu, Jean-Patrick et Kala’i sont apiculteurs à Tahiti avec des parcours différents. Mais ils ont un objectif commun, la préservation des abeilles sans maladie au Fenua et le développement d’un miel de qualité. La Polynésie a la chance d’avoir une diversité de plantes et de fruits. Cela permet aux abeilles de polliniser en quantité, et de stimuler la nature et son environnement. Un écosystème fragile qui doit être protégé par tous, si nous voulons continuer à produire un miel au goût suave et fruité.