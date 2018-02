Fa'a Hotu : l'élevage de paraha peue

20 tonnes de paraha peue produits par an



L’élevage du paraha peue est basé sur l’aquaculture, une technique qui existait il y a 6000 ans notamment dans les lagons hawaiiens. Les méthodes sont aujourd’hui à la pointe de la technologie pour maîtriser la mortalité des larves et surtout nourrir le poisson dans un environnement sain. L’objectif est de fournir aux Polynésiens un produit frais et de qualité sans médicament et sans conservateur. Moana, Nick et Sylvain travaillent au quotidien pour développer un savoir-faire et une filière qui aident à la préservation des poissons du lagon et à une pêche durable.