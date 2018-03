FOOTBALL: Tahiti et la Nouvelle-Calédonie font match nul 0-0

Le stade Pater a accueilli ce mardi soir la première rencontre internationale entre TAHITI et la NOUVELLE-CALÉDONIE. les 2 équipes se sont quittés sur un match de parité 0-0 au terme d'un match rythmé avec de nombreuses occasions de but. Le manque de finition dans le dernier geste n'aura pas permis à l'une ou l'autre équipe d'ouvrir le score. Les 2 formations se retrouveront vendredi soir à 20h pour le match retour, une double confrontation qui compte pour le classement mondial FIFA et qui permet surtout aux sélections d'avoir du temps de jeu. Revivez les meilleurs moments du 1er match en images.