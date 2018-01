FAQ - Foire aux questions

Je veux participer à l'événement en tant que joueur. Quels sont les conditions ?

Quel type de ukulele je peux utiliser le jour du record ?

Est ce que je peux entrer dans le stade pater juste pour regarder ?

Je ne sais pas jouer, mais je veux apprendre. Comment dois-je faire ?

Je sais jouer, mais je souhaite m'entraîner en groupe. Comment puis-je faire ?

Je ne veux pas jouer, mais je souhaite participer à la réussite de cet événement. Y-a-t-il d'autres alternatives ?

Je suis volontaire : bénévole dans l’un des départements de l’organisation. Les volontaires ont jusqu'au 7 février pour s'inscrire ICI.

Je suis chaperon : contrôle et comptage des participants. Les chaperons ont jusqu'au 7 février pour s'inscrire ICI.

Je suis chauffeur : je dépose et récupère mon entourage qui participe, sachant à l’avance que je ne pourrais pas me garer à proximité du stade Pater.

Comment doit-on s'habiller pour le 24 février ?

- Être âgé de 6 ans minimum- Savoir jouer la chanson officielle - Me présenter avec un Ukulele- Être en mesure de jouer en groupeLes joueurs n'ont pas besoin de s'inscrire. Néanmoins, si vous souhaitez manifester votre présence en amont, n'hésitez pas à nous le faire savoir en participant à notre événement sur facebook Le kamaka ou le ukulele tahiti quelque soit son modèle.NON . le Guinness n'autorise que les joueurs à pénétrer dans l'espace du record pour valider le record !Le tuto Tuihei (aussi connu sous le nom de "Tera mai te tiare") est diffusé tous les soirs àIl est également disponible et téléchargeable ICI . Il est également disponible sur les sites de nos partenairesc (Te fare tauhiti nui, Tahiti tourisme, Ville de Pirae, Conservatoire Artistique de la Polynésie Française).La liste des lieux de répétition en groupe est disponible ICI . Cette liste sera mise à jour dès que nécessaire.Il y a plusieurs autres manières de participer à cette tentative de record du monde :Si vous pensez pouvoir mobiliser plus de 200 personnes et que vous souhaitez en informer les organisateurs, vous pouvez leur envoyer un mail à tahiti.ukulele2018@tntv.pf.100% Fenua : tenue locale & fleurs.