Exercice incendie à la clinique Paofai

Ce vendredi, les passants ont été surpris de voir les pompiers de Papeete en action à la clinique Paofai. Une voie de circulation avait été coupée sur le front de mer. Des véhicules d'intervention étaient garés devant l'établissement.Il s'agissait en fait d'un exercice grandeur nature. Dans le scénario, l'incendie avait pour origine un départ de feu électrique au 2e étage du bâtiment. 16 pompiers et quatre véhicules d'intervention ont été mobilisés. "À notre arrivée, il y avait deux foyers. Au niveau 2 et au 4e", explique le chef des pompiers de Papeete, Sergio Bordes.Dans un centre hospitalier, les consignes sont un peu différentes d'un établissement classique. "La réglementation est claire : l'évacuation des malades se fait uniquement dans l'étage concerné. Les lits sont déplacés d'une zone à une autre. Par contre, le public tout ça, doivent évacuer vers l'extérieur. (...) Le fait d'évacuer horizontalement les lits des malades d'une zone à une autre, on a largement le temps d'éteindre l'incendie. Dans le cas où ça empire, on n'a pas le choix : il faut évacuer les lits vers le niveau inférieur."Pour l'exercice, aucun malade n'a été évacué. À la place, les pompiers ont utilisé des mannequins.Ce type d'exercice de sécurité est obligatoire et doit se faire au minimum une fois par an. "Nous envisageons de le faire au minimum deux fois par an. Le prochain est déjà établi pour juillet", annonce le directeur de la clinique, Claude Drago.