Excellent réveillon de Noël sur TNTV!

19.25 Les pingouins de Madagascar

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de la North Wind menéepar le superbe husky au nom classé secret… Comment nos quatre pingouins vont-ils sauverla planète ? Réponse lundi 24 sur TNTV !



21.00 Joséphine ange gardien - spécial Noël

Joséphine vient en aide à Florence qui s’apprête à passer Noël sans ses enfants suite à son récent divorce. Elle va tout faire pour que cette famille soit à nouveau réunie et heureuse. Il faudra que Joséphine se mette en quatre pour faire de ce Noël sous tension un Noël magique.Une mission en forme d’étoile au-dessus du Sapin pour Joséphine Ange Gardien.



22.35 Les chorales de Noël

En ce jour de célébration, TNTV vous propose de découvrir les Chorales de Noël interprétées par les différentes confessions religieuses du Fenua. A partir de 22h35, l’Église Adventiste du 7e jour, l’Église Protestante Maohi, l’Église Catholique, l’Église de Jésus Christ des saints des derniers jours, et la Communauté du Christ vont présenter leurs plus beaux airs de Noël interprétés par un choeur d’enfants et d’adultes.



00.40 Messe de la nuit de Noël à Rome

Suivez la messe de la Nativité, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, au coeur du Vatican. La messe de la Nuit, sera présidée par le pape François. Des cardinaux, évêques et archevêques, ainsi qu’un parterre de fidèles entoureront le Saint-Père en cette fête de la foi et de l’espérance. La messe de la nuit de Noël à Rome, un moment de recueil à vivre sur TNTV.





