Évolution du statut : Lana Tetuanui soutient les maires des Marquises

La sénatrice Lana Tetuanui est membre de la commission des lois du Sénat. Une commission qui s'intéresse également aux questions législatives. Présente lors du déplacement de la ministre des Outre-mer aux Marquises, l'élue a affirmé son soutien aux maires de la Codim : "Aujourd'hui, les communes ont pris de l'ampleur. Outre les obligations imposées par le CGCT (code général des collectivités territoriales) pour leur fonctionnement, les maires ont pris conscience qu'ils avaient besoin de se développer, de créer des activités. Or, toutes les compétences appartiennent au Pays. J'ai connu la création de la communauté de communes Hava'i (aux Raromatai). On retrouve les mêmes problématiques que celles que nous avons connu à Raiatea : il s'agit des compétences".

La parlementaire est plus favorable à un partage de compétences qu'à un transfert : " il faut faire très attention aux mots. J'opterais peut-être pour un partage de compétences. Il faudrait que les maires des communes aient le choix. Il ne faut pas vouloir s'accaparer de toutes les compétences : on n'est même pas encore capables de remplir les compétences imposées par le CGCT. Peut-être qu'on peut réfléchir à un partage. Que nos tavana aient le choix d'opter pour des compétences ciblées".



Laure Philiber