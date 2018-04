Évacuations sanitaires internationales : vers une meilleure prise en charge ?

Le nombre d’évacuations sanitaires internationales est à nouveau en hausse. En 2009 et 2010, on comptait un peu plus de 700 Evasan dont 600, en moyenne, à destination de la France et une centaine vers la Nouvelle Zélande.Avec l’ouverture de l’hôpital du Taaone, les évacuations sanitaires vers la métropole ont diminué en 2011. Mais depuis deux ans, la tendance s’inverse et interpelle les élus qui ont rédigé le rapport.Selon Armelle Merceron, il faut insister sur la prévention et l’importance d’une bonne hygiène de vie pour éviter des complications de santé. En 2016, sur les 465 evasan réalisées vers la France, 38% concernent des pathologies cardiaques.Pour télécharger le rapport ICI