Européennes : des surprises au fenua

Rédaction web avec ​Laure Philiber

L’élection européenne, déclinée sur 3 jours à travers tous les Pays et territoires de l’Union, s’est officiellement achevée dimanche.Après avoir découvert les grandes tendances de ce scrutin au fenua, l’examen dans le détail, commune par commune, offre son lot de surprises.Aux Iles du Vent, c’est à Hitia’a o te ra que En Marche enregistre son meilleur score, 56% , devant Teva I Uta.Malgré la présence de son maire sur la liste du parti du Chef de l’État, Teva I Uta ne s’est pas vraiment davantage mobilisée que les autres communes. Devancée, à Tahiti, par Paea.Paea est la seule commune de Tahiti qui voit arriver les Républicains en tête, avec 34% des voix. Plus de deux fois plus que En Marche. Le maire de Paea, Représentant Tapura Huira’atira à l’Assemblée, avait appelé à soutenir la liste de François Xavier Bellamy et a été suivi par sa population.Ce qui n’est pas le cas du Tahoera’a Huira’atira, qui a lui aussi appelé à voter pour la liste des Républicains. Hormis à Maupiti qui totalise 76% des voix en faveur des Républicains, dans les 6 communes Orange que compte encore le parti...Rapa, menée par Narii Tuanainai, est emportée par la vague rouge : 94% des votants ont suivi En marche, qui assure aux Australes son meilleur score. 1% seulement s’est positionné en faveur des Républicains. 3% à Tahuata, 8 à Hiva Oa et Ua Pou, 25% à Uturoa et à Hao, cette dernière étant pourtant acquise aux Rouge.À 1 an des municipales Etienne Tehaamoana, maire Orange, est mis en difficulté avec 72% d’électeurs en faveur du parti soutenu par les Rouges. Même chose à Tubuai et Uturoa.Les scores des Verts aux Marquises en ont également surpris plus d’un : 18% à Nuku Hiva, et à Tahuata, soit 6 fois plus que les Républicains, dans cette île où le maire est l’un des derniers Orange en place.Les Verts qui enregistrent ensuite leurs meilleurs résultats à Arue, où Jacky Bryant, leur leader local, sera candidat aux prochaines municipales ; Faa’a et Punaauia, les deux communes les plus peuplées, affichent chacune 17% pour Europe Écologie, 16% à Mahina.C’est Puka Puka et Reao que le Rassemblement national enregistre son meilleur score. 44 et 41%39% à Tumaraa, commune de Cyril Tetuanui, qui avait offert son parrainage à Marine Le Pen lors de la Présidentielle… Tumara où En Marche fait presque deux fois moins d’adeptes.Le Rassemblement national fait également, contre toute attente, 32 % à Fangatau.Le parti conduit par Éric Minardi diminue l’écart avec En Marche dans plusieurs communes des Iles du Vent : seulement 2 points les séparent à Paea, 6 points à Arue et Mahina… contre 16 points à Punaauia, commune où se situe pourtant le leader Bleu Marine.Reste à savoir dans quelle mesure ces résultats préfigurent du prochain scrutin, les municipales, prévues dans 10 mois.