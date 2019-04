Européennes : 4 parlementaires polynésiens contre le soutien du Tapura à la liste En Marche

​Rédaction web



Le communiqué des parlementaires :

Mardi dernier, le parti d'Edouard Fritch Tapura Huiraatira s'est réuni la semaine dernière afin de désigner un candidat pour représenter la Polynésie sur la liste En Marche pour les élections européennes. Une demande qui viendrait de Paris. Deux noms ont été soumis au vote : ceux de Virginie Bruant, et de Tearii Alpha. Mais la décision de soutenir En Marche ne plait pas à tout le monde. Dans un communiqué, quatre parlementaires polynésiens (Maina Sage, Lana Tetuanui, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey) expliquent que la décision, prise sans qu'ils en ait été informés, "parait particulièrement inappropriée compte tenu de nos rattachements respectifs au sein des groupes centristes - UDI-UC au Sénat et UDI-Agir-Independants – qui nous ont toujours soutenus loyalement dans le respect de nos positionnements politiques".Pour les parlementaires, "cela crée une ambiguïté potentiellement lourde de conséquences puisqu’elle pose en filigrane la question de notre rattachement au mouvement LREM.Plus grave, ce choix ne saurait être associé au vote de la réforme statutaire en cours qui n’a jamais, en quatre ans jusqu’à ce jour, fait l’objet d’un quelconque lien avec nos décisions de rattachement. Si tel est le cas, nous y serons strictement opposés", font savoir (Maina Sage, Lana Tetuanui, Nicole Sanquer et Nuihau Laurey.Le président Edouard Fritch a été informé de leur position samedi.Dans un communiqué, le Tapura répond "qu’il n’est lié par aucune convention avec le parti UDI, ni aucun autre parti au niveau national. Les quatre parlementaires siègent dans les groupes UDI des deux chambres, mais ils ont totale liberté de vote et se sont bien souvent exprimés en faveur des textes présentés par la majorité, contrairement aux autres membres de leur groupe." Le parti d'Edouard Fritch "appelle ses cadres, ses militants et sympathisants à soutenir Tearii Alpha, candidat du Tapura Huiraatira sur la liste LREM pour les prochaines élections européennes."