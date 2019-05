Européennes 2019 : les vainqueurs et les perdants du scrutin en métropole

Avec environ 13% des voix, la liste EELV a créé la surprise en arrivant, comme en 2009, en troisième position du scrutin devant la liste de la droite LR et en damant le pion à l'ensemble des listes de gauche dont celle des mélenchonistes.

Sans atteindre les 16,28% des voix obtenus par la liste Cohn-Bendit en 2009, elle dépasse largement son score des européennes de 2014 (8,95%).

Une réussite personnelle pour la tête de liste Yannick Jadot, qui avait pris le risque de partir seul à la bataille en refusant la main tendue à gauche et en se posant en défenseur d'une écologie authentique face aux "opportunistes", adeptes selon lui du greenwashing (écoblanchiment).

Jamais le thème de la transition écologique n'a été aussi présent dans les programmes des européennes. Et la liste Loiseau pouvait se prévaloir du soutien de Daniel Cohn-Bendit et de la candidature de figures de l'écologie comme Pascal Canfin, l'ex-patron du WWF France, et l'eurodéputé Pascal Durand.