Etudiants, téléchargez votre dossier d'inscription à l'UPF

pour passer de L1 en L2, un étudiant doit avoir validé un semestre de L1 et au moins 15 ECTS du semestre non validé en L1.

pour passer de L2 en L3, un étudiant doit avoir validé les deux semestres S1 et S2 de L1, ainsi qu'un semestre de L2 et au moins 15 ECTS du semestre non validé en L2.





Pour les nouveaux bacheliers et les étudiants inscrits à l’UPF en 2017-2018 souhaitant se réinscrire, l'ensemble des informations et pièces à fournir avant de se présenter sur la chaîne d'inscription est désormais accessible sur le site internet de l'UPF ou à l’ESPE.L'Université rappelle les règles d'inscription en licence, inscrites au sein du Règlement Général des Etudes :- Le nombre maximal d'inscriptions en licence est limité à six. Au-delà, une demande de dérogation doit être adressée au Président de l'université (article 1.2)- ​Progression en licence (article 10.1) :La prochaine phase d'inscription est celle de la prise de rendez-vous. Elle démarrera le 25 juin pour l'ESPE et le 5 juillet pour l'UPF.La dernière phase, celle des chaînes d'inscription, se déroulera à l’ESPE entre le 2 et le 5 juillet et à l’UPF le 6 juillet de 8 à 11h pour les inscriptions en master en formation initiale et en formation continue. Entre le 9 et le 13 juillet pour les licences, PACES, CUPGE, DUT, en fonction de la formation demandée et du profil des personnes.