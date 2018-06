Etudiants, retraités, malades : un nouveau numéro pour faciliter les démarches en métropole

15 chiffres qui devraient faciliter la vie des Polynésiens. Le nir : numéro d’identification des personnes physiques est désormais disponible pour les personnes nées en Polynésie française. Depuis 2006, un décret prévoit que tous les Polynésiens soient immatriculés au répertoire national d’identification des personnes physiques. 12 ans ont été nécessaires pour mettre en œuvre ce texte.Ce numéro propre à chaque individu doit permettre de faciliter les démarches qui concernent la protection sociale comme, par exemple, le remboursement des soins dans l’Hexagone. Il fait la jonction entre la Polynésie et l’Hexagone et permet d’identifier les Polynésiens comme des individus français.Le directeur de l'IPSF, Fabien Breuilh précise : "Par le passé, les individus nés en Polynésie française n’étaient pas identifiés dans le répertoire national. Quand ils se déplaçaient en France, ils devaient effectuer les mêmes démarches que les personnes nées à l’étranger…" Les démarches pouvaient s’avérer longues et compliquées. Avec le Nir, les Polynésiens seront identifiés automatiquement dans les différents organismes de santé français. Les étudiants n’auront plus à faire de démarches.Ce numéro d’immatriculation se compose de 15 chiffres qui désignent : le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) ; le lieu de naissance de la personne concernée (5 chiffres ou caractères) ; le numéro d’ordre qui distingue les personnes nées au même lieu à la même période (3 chiffres) ; la clé calculée (2 chiffres).Soit en vous rendant directement à l’ISPF à Papeete, soit par voie postale, ou par mail, en n’oubliant pas de fournir les pièces justificatives demandées. "On invite les étudiants et tous ceux qui doivent se déplacer en métropole bientôt à venir chez nous pour éviter de faire les démarches à distance et récupérer leur numéro."Si vous devez voyager bientôt ne tardez pas à entamer les démarches : l’ISPF s’attend à une forte affluence dans les semaines qui viennent.