Etudiants : faire une demande de bourse, c'est maintenant

Les dossiers sont à remettre jusqu'au 31 mai prochain. Cette date dépassée, il ne sera plus possible de faire une demande de bourse pour les étudiants qui en auront besoin pour l'année scolaire 2018/2019.Pour tout savoir sur les bourses et faire la démarche rendez-vous sur : http://www.etudiant.gouv.fr Pour obtenir une bourse, il faut avoir moins de 28 ans au premier septembre de l'année universitaire.Le montant des bourches s'échelonnne de 12 041 francs par mois à 66 241 francs par mois selon l'échelon. Il est calculé en fonction du revenu des parents.La bourse est versée chaque mois de septembre à juin. En contrepartie, l'étudiant boursier doit faire preuve d'assiduité.