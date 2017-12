Etude sanitaire à Hao et Makemo : les résultats présentés à la population

Rédaction web

« Cette étude avait particulièrement mis en exergue une imprégnation au plomb des deux populations de Hao et Makemo », indique le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi.La direction de la santé et l’institut Louis Malardé se sont rendus à Makemo et Hao à la fin du novembre. Ils y ont rencontré les habitants pour leur présenter les résultats de l’étude sanitaire appelée Makhao de 2016.Au cours de cette enquête, des prélèvements ont été réalisés sur près de 300 personnes des deux atolls. But de l’opération : déterminer le taux d’imprégnation aux polluants industriels des gens vivant sur Hao, base arrière du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), et de ceux vivant à Makemo.Cette restitution a permis aux équipes de la santé de rencontrer les personnes qui présentent des taux de plombémie anormalement élevés. Au cours de cette mission, des entretiens médicaux individuels ont été réalisés.Une enquête épidémiologique et environnementale a aussi été lancée afin d’identifier les sources de contamination éventuelles au plomb.D’après le compte-rendu du conseil des ministres, la direction de la santé mènera des actions complémentaires en 2018.Les enfants de six mois à six ans présents dans les familles rencontrées feront l’objet d’un contrôle biologique.Les sources les plus probables de plomb ont été identifiées au cours de ce déplacement. Le gouvernement assure que les différents services du pays travailleront ensemble pour « tenter de réduire ces sources. »