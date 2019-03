Étude des mobilités : le retour au fenua des natifs en hausse

Le thème sur les mobilités résidentielles en Polynésie n'avait encore jamais été abordé par l' Institut de la Statistique en Polynésie française (ISPF). Premier constat de cette étude : plus d’un Polynésien sur 4 a changé de domicile entre 2012 et 2017, un chiffre plus important qu’à l’échelle nationale, mais qui est en légère baisse par rapport à la période 2007-2012."On peut faire l'hypothèse que la mobilité est plus faible à cause de la crise qui se résorbe aujourd'hui. La crise qui dure depuis 2008 et qui était particulièrement forte et qui a conduit beaucoup de personnes à ne pas trouver d'emploi et à se déplacer beaucoup pour en chercher un" explique Celio Sierra-Paycha, maître de conférences et chercheur associé à l’INED et co-auteur de l’étude.