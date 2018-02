Etats-Unis : une animatrice radio accouche en direct

Rédaction web

Habituée à partager son quotidien avec ses auditeurs, Cassiday Proctor qui travaille pour la station The Arch à Saint Louis, a eu l'idée d'accoucher à l'antenne.La jeune femme a commencé à ressentir des contractions lundi. Sa station de radio a donc contacté la maternité pour organiser l'émission. Selon la maman, qui s'est confiée à ABC, il s'agissait d'une diffusion improvisée puisque le bébé est arrivé deux semaines plus tôt. "C'était incroyable de pouvoir partager le jour le plus excitant de ma vie avec nos auditeurs", a-t-elle déclaré.Le bébé a été nommé Jameson, un prénom choisi... par concours avec les auditeurs.