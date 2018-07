Esta : comment passer outre le bug ?

Tamara Sentis

C’est au moment de cliquer sur next, qu’un message d’erreur apparaît en rouge. En allant au bas de la page, au chapitre Your contact information il est indiqué adresse invalide., ne la modifiez surtout pas (au risque de réinitialiser le processus). Allez au bas de la page et cliquez à nouveau sur next. Le message d’erreur apparaîtra à nouveau, mais en descendant au paragraphe qui renseigne l’adresse, un petit carré sera apparu avec l’inscription Check this box to certify that this adress is correct. Cochez la case, cliquez à nouveau sur next en bas de page et le tour est joué.Ce bug est apparu au moment de la mise en place de la nouvelle politique d’immigration américaine, qui prévoit de demander aux voyageurs davantage d’informations personnelles, notamment leurs identités sur les réseaux sociaux. Renseigner son identité sur Facebook n’est pas une obligation, mais c’est un gage de rapidité dans l’aboutissement de la demande d’autorisation." C’est au bénéfice de la personne qui fait la demande de renseigner cette information ", continue l’agent consulaire de Etats-Unis, "parce qu’il y a deux types de dossier : les dossiers qui sont acceptés tout de suite et d’autres qui sont acceptés 72 heures plus tard. Pourquoi cela prend du temps ? C’est lorsque qu’ils (les services de l’immigration NDLR) se posent des questions et qu’ils ont besoin de recherches plus approfondies. Donc, si on renseigne des informations comme Facebook, on aide l’officier d’immigration à aller plus rapidement et on obtient une réponse plus rapide."