Essai Nord coréen : Etats-Unis et Corée du Sud se tiennent prêts en cas de nouvelle menace

Avec AFP

L'armée sud-coréenne a conduit un exercice à munition réelle simulant une attaque sur le polygone de tir nucléaire nord-coréen, touchant "des cibles choisies dans la mer du Japon", a écrit Yonhap en citant l'état-major interarmes. "L'exercice est intervenu en réponse au sixième tir nucléaire du Nord (...) et a impliqué le missile balistique sud-coréen Hyunmoo et des chasseurs F-15K", selon l'agence.L'armée sud-coréenne a précisé que les cibles choisies étaient à une distance équivalente à celle du polygone de tir nucléaire nord-coréen de Punggye-ri, dans le nord-est du pays.Pyongyang a dit avoir procédé dimanche à un test d'une bombe à hydrogène d'une puissance beaucoup plus grande que celle de ses précédents essais nucléaires - "une réussite parfaite", selon la télévision nord-coréenne.Le président Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué."Les deux dirigeants ont condamné la poursuite des actions de déstabilisation et de provocation de la Corée du Nord, ont confirmé les inébranlables engagements mutuels des deux pays en matière de défense, et se sont engagés à continuer à coopérer étroitement", déclare le communiqué."Le président Trump a réaffirmé l'engagement des Etats-Unis à défendre notre patrie, nos territoires et nos alliés en utilisant la gamme complète des capacités diplomatiques, conventionnelles et nucléaires dont nous disposons", rapporte le communiqué de la présidence américaine.Quelques heures plus tôt, les Etats-Unis ont prévenu la Corée du Nord qu'ils pourraient déclencher "une réponse militaire massive" si elle menaçait leur territoire ou celui de leurs alliés.L'avertissement a été formulé par le secrétaire à la Défense Jim Mattis à la suite d'une réunion d'urgence convoquée par M. Trump de ses conseillers dans le domaine de la sécurité nationale.La réunion avait pour but d'examiner les conséquences du sixième essai nucléaire nord-coréen.